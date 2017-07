Aflevering Zomergasten met burgemeester Van der Laan niet live

De aflevering van Zomergasten met de Amsterdamse burgemeester Van der Laan wordt van tevoren opgenomen. Van der Laan zegt in een gesprek met AT5 dat hij niet wil dat zijn uitgezaaide longkanker een beletsel wordt voor het live-programma.

Zes zondagavonden mogen gasten van Zomergasten hun televisie-avond vullen en 30 juli is Van der Laan aan de beurt. Het programma zal de week ervoor opgenomen worden. "Laten we vooral genieten van een mooie zomeravond", benadrukt Van der Laan in het gesprek met AT5 over het besluit om niet live te gaan.

Uitgezaaide longkanker

De burgemeester maakte begin dit jaar bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft. "Ik voel me de ene dag beter dan de andere", zegt hij in het gesprek met AT5. Hij is zeer tevreden over zijn behandeling in het Van Leeuwenhoekziekenhuis in de hoofdstad en bedankt iedereen voor de blijken van medeleven.

Dit najaar stelt de burgemeester een tentoonstelling samen in het Amsterdam Museum, met zijn persoonlijke visie op de stad als hoofdthema. Door bezoekers te laten kijken naar ontwikkelingen in het verleden, hoopt Van der Laan dat ze met elkaar het gesprek aangaan over de stad van vandaag en die van de toekomst.