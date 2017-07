Voetballer Nouri opgenomen in Amsterdams ziekenhuis

Ajacied Abdelhak Nouri is terug in Nederland. Hij is aangekomen in een Amsterdams ziekenhuis, heeft Ajax bekendgemaakt. Welk ziekenhuis het is, wil de club niet zeggen.

Nouri lag sinds afgelopen zaterdag in een ziekenhuis in Innsbruck. Hij was daar opgenomen op de intensive care, nadat hij tijdens een oefenwedstrijd in elkaar was gezakt wegens hartritmestoornissen. Gisteren maakte Ajax bekend dat hij daar ernstige en blijvende hersenschade bij heeft opgelopen.

Ajax trainde vandaag en die training begon later, omdat de spelers en begeleiders eerst uitgebreid over de situatie rond Nouri hebben gepraat. Onder de spelers was ook Amin Younes; hij had nog vakantie, maar wilde nu zelf graag bij het team zijn.