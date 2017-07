Trump en Macron sluiten ontmoeting af met korte omhelzing

In Parijs heeft de Amerikaanse president Trump met een korte omhelzing afscheid genomen van zijn Franse collega Macron. Trump woonde de parade ter gelegenheid van de nationale Franse feestdag Quatorze Juillet bij. Hij was eregast.

Macron bedankte in een afsluitende toespraak de Verenigde Staten voor hun hulp tijdens de Eerste Wereldoorlog. "Niets zal ons ooit scheiden", zei Macron. Daarna omhelsden de presidenten elkaar kort.

Gisteravond was tijdens een persconferentie na een dag vol gesprekken al duidelijk dat de twee elkaar mogen. Correspondent Frank Renout omschreef de twee als een verliefd stelletje naast elkaar op de bank. Macron hield niet op Trump te bedanken voor zijn komst en Trump was vol lof over Frankrijk en Parijs.

Trump mocht tijdens de parade plaatsnemen op de eretribune, waar te zien was hoe hij applaudisseerde tijdens de uren durende parade. Aan de parade deden ook Amerikaanse militairen mee die naar Trump salueerden.