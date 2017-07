Vanaf 2020 geen EK atletiek meer zonder 'rijbewijs'

"Het moet als een soort rijbewijs dienen om wedstrijden te mogen lopen", aldus voorzitter Svein Arne Hansen van de Europese atletiekfederatie. "Het merendeel van de atleten wil eerlijk strijden en zeker weten dat de tegenstander dat ook doet."

Hansen wil het programma over twee jaar introduceren bij de EK onder 18 in het Hongaarse Györ, met als doel dat alle atleten van de EK in 2020 in Parijs het programma hebben afgerond.