Weer tegenslag voor Trump: rechter versoepelt inreisverbod

Een federale rechter in Hawaï heeft het inreisverbod voor inwoners uit zes overwegend islamitische landen versoepeld. Voortaan mogen grootouders en andere verwanten van mensen die in de VS wonen, naar de VS reizen om hun familie te bezoeken.

Volgens de rechter heeft de Amerikaanse regering een recente uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof te strikt uitgelegd.

Volgens die uitleg mochten alleen mensen die een 'bonafide' band met de inwoners van de VS hadden, het land in. Volgens de regering-Trump vallen daar geen grootouders, kleinkinderen, zwagers, schoonzussen, ooms, tantes en neven en nichten onder, maar de rechter op Hawaï was het daar niet mee eens.

"Algemeen is aanvaard dat grootouders tot de naaste familie behoren. Sterker nog, grootouders zijn de verpersoonlijking van het begrip naaste familieleden", vond de rechter.

Tegenslag

De uitspraak betekent een nieuwe tegenslag voor het omstreden inreisverbod van Trump. Volgens Trump is het inreisverbod nodig om terreuraanslagen in de VS te voorkomen en het land veilig te houden.

Het Hooggerechtshof is nog bezig het verbod te beoordelen, maar hangende het eindoordeel stond het Hof vorige maand toe om een tijdelijk inreisverbod in te voeren.