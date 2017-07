De sport van vrijdag bij de NOS

Een korte samenvatting zal te zien zijn in het Sportjournaal, terwijl het Tourjournaal juist uitgebreid nog eens terugkomt op de etappe. Dat laatste geldt ook voor De Avondetappe waarin Dione de Graaff bezoek krijgt van de journalisten Edwin Winkels en Thijs Zonneveld en Elis Ligtlee, de baansprintster met een olympische keirintitel op zak.

Wimbledon

De wielerliefhebber die ook een potje tennis op topniveau weet te waarderen, staat voor een lastige keus, want vanaf 14.00 uur is NPO 2 gereserveerd voor de halve finales bij de mannen op Wimbledon. Sam Querrey treft Marin Cilic en zevenvoudig toernooiwinnaar Roger Federer stuit op Tomás Berdych. Voormalig proftennisser John van Lottum zal in de studio zijn licht laten schijnen over beide partijen.