Politie Londen onderzoekt vier aanvallen met bijtende stof

De politie in Londen doet onderzoek naar vier verschillende incidenten met een bijtende stof binnen anderhalf uur. Die vonden gisteravond plaats in het oosten van de stad. De politie vermoedt dat alle vier gevallen met elkaar te maken hebben.

Aanvallers op een brommer gooiden een stof in het gezicht van voorbijgangers. Er is nog niemand gearresteerd. De politie is op zoek naar de daders. Een motief is ook niet bekend.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen heeft blijvende verwondingen.