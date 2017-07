KNVB geeft fouten bij zoektocht naar nieuwe bondscoach toe

De top van de KNVB geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in de selectieprocedure voor een nieuwe bondscoach. In mei werd Dick Advocaat benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat ging gepaard met veel gedoe. Zo bedankte Henk ten Cate zelf voor de functie, die hem naar eigen zeggen al was toegezegd door technisch directeur Hans van Breukelen.

In een interview met de Volkskrant zegt interim-directeur Jean Paul Decossaux dat hij zich heeft vergist in de voetbalwereld. "In het bedrijfsleven is het goed om drie kandidaten naast elkaar een traject te laten doorlopen. In het voetbal kan dat niet, dat is een fout waarvan ik heb geleerd", aldus Decossaux.

Ook zegt hij tegen de krant dat hij Van Breukelen niet in zijn eentje langs de kandidaten moeten laten gaan. "Ik had met Hans mee moeten gaan toen hij met de kandidaten ging praten. Laten we die fout keihard toegeven." Volgens Decossaux communiceert Van Breukelen niet zo duidelijk, en liet hij de waarheid soms in het midden.

Afgelopen maand maakte Van Breukelen bekend dat hij zijn functie bij de voetbalbond per 1 augustus neerlegt. Hij vertelde dat hij zijn post "met een goed gevoel" verlaat. Volgens Decossaux heeft Van Breukelen te weinig steun vanuit de KNVB ontvangen, en ligt het niet aan de voormalige keeper dat het niet goed ging.