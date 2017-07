Voortvluchtige Venezolaanse helikopterkaper duikt op bij protest

De politieman die in juni in Venezuela een helikopter stal en daarmee het vuur opende op een aantal overheidsgebouwen is donderdag opgedoken bij een protest van de oppositie. Oscar Perez was sinds zijn actie niet meer gezien. Hij wordt door de veiligheidsdiensten gezocht op verdenking van terrorisme.

Perez dook eerder wel op in video's op internet, maar werd niet meer in levenden lijve gezien. De man stond bij de manifestatie kort een paar journalisten te woord waarna hij achterop een motor sprong en weer vertrok.

Referendum

Hij riep mensen op om komende zondag te stemmen bij een symbolisch referendum, georganiseerd door de oppositie, tegen plannen van president Maduro om de grondwet te wijzigen. Hij hoopt op die manier meer macht te krijgen. Op 30 juli is daar een officieel referendum van de regering over.

Er wordt al maanden geprotesteerd tegen president Maduro. Daarbij zijn al tientallen mensen om het leven gekomen. De actie van de politieagent met de helikopter was ook gericht tegen Maduro.