Luchthaven San Francisco ontsnapt aan grote vliegramp

Een toestel van Air Canada is vorige week bijna op twee vliegtuigen gebotst op de luchthaven van San Francisco. De piloot dacht dat hij aanvloog op een landingsbaan, maar vergiste zich. Hij probeerde in plaats daarvan te landen op een taxi-baan waar de twee andere vliegtuigen stonden te wachten om op te stijgen.

Het Canadese toestel was al een eind op weg met de landing voordat de piloot weer optrok. Uiteindelijk naderde hij de andere twee vliegtuigen tot ongeveer dertig meter. Aan boord van het toestel van Air Canada waren 140 mensen.

Volgens het rapport van de Canadese luchtvaartautoriteit had het een van de grootste vliegtuigongelukken in de geschiedenis van de luchtvaart kunnen worden. Er loopt ook nog een Amerikaans onderzoek naar het incident, maar dat is nog niet naar buiten gebracht.