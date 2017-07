'Gevel Hilton Schiphol moet worden vervangen wegens brandgevaar'

De gevel van het Hilton-hotel bij Schiphol wordt de komende maanden vervangen. Volgens NRC bestaat de gevel voor een groot deel uit brandgevaarlijke panelen. Het hotel is eigendom van Schiphol Real Estate, de vastgoedtak van de luchthaven.

Het hotel werd anderhalf jaar geleden geopend. Schiphol heeft nooit bekendgemaakt dat er problemen zijn met de brandveiligheid. NRC hoorde deze week van Hongaarse bouwvakkers dat zij de gevelplaten aan het vervangen waren vanwege brandgevaar.

Volgens een woordvoerder van Schiphol Real Estate gaat het om een aantal gevelpanelen die niet aan de norm voldoen. Deze worden vervangen door panelen die wel voldoen aan de wettelijke eisen.

Expert

Schiphol schakelde een brandveiligheidseis-expert in die in een reactie aan NRC zegt dat de veiligheid van het hotel "niet in het geding is". Een jaar geleden bleek dat de leverancier van de platen iets anders heeft geleverd dan de afspraak was.

Het rapport over de veiligheid van de beplating ontbrak. Dat zou volgens de expert onder meer komen omdat er te weinig toezicht was.

Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat er extra maatregelen zijn genomen om een eventuele brandhaard te signaleren. Zo wordt de gevel in de gaten gehouden met camera's. Ook is het evacuatieprotocol aangescherpt.