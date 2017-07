Verdachte bekent moord op vier vermiste mannen

De 20-jarige man die eerder deze week in Amerika is opgepakt in een zaak rond vier vermiste mannen heeft een bekentenis afgelegd. Volgens zijn advocaat heeft hij verklaard dat hij de vier mannen vermoord heeft en zou ook hebben verteld waar de lichamen verborgen zijn.

Eerder vandaag werden op een boerderij in de staat Pennsylvania menselijke resten gevonden. Het gaat in ieder geval om een 19-jarige man die vorige week verdween. Of er ook resten van de andere drie mannen daar begraven liggen, is nog niet duidelijk

Uitkammen

De verdachte werd begin van de week opgepakt toen hij de auto van een van de vermiste mannen probeerde te verkopen. De auto werd op de boerderij gevonden. Sindsdien is de politie bezig met het uitkammen van het terrein.

De verdachte werd eerder dit jaar al een keer opgepakt voor verboden wapenbezit. Hij zou psychische problemen hebben. Volgens zijn advocaat voorkomt hij met zijn bekentenis dat hij de doodstraf kan krijgen.