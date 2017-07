Fashion Week wil duurzaam fashionable maken

De mode-industrie duurzaam maken is een enorme uitdaging: het is een van de meest vervuilende sectoren ter wereld. Bij de Amsterdam Fashion Week, die vanavond begint, speelt dit jaar gerecyclede kleding een belangrijke rol.

Dat is in tegenstelling tot modeweken in Milaan, New York en Parijs. "Nederland kan een koppositie innemen", zegt Peter Leferink, docent aan het Amsterdam Fashion Institute.

"Van de 80.000 miljard kledingstukken die per jaar gemaakt worden, belandt uiteindelijk driekwart op de afvalhoop", vertelt Leferink. "Maar daarnaast is ook het maakproces niet erg zuinig. Bij het maken van één spijkerbroek is tussen de 5000 en 10.000 liter water nodig."

Volgens Leferink moet de mode-industrie grote veranderingen ondergaan. "Alleen maar ontwerpen is niet meer voldoende, een designer is nu ook een ontwikkelaar." Een voorbeeld van hoe dat kan? "Een student onderzocht hoe je duurzaam kleurpigment kan verkrijgen uit bacteriën. Dan denk je een stuk verder dan alleen het ontwerpen van kleding."

Geborduurd overhemd

Francisco van Benthum is een van de ontwerpers die tijdens de Fashion Week kleding presenteert die is gemaakt van restanten. "We hebben bijvoorbeeld een tweedehandsoverhemd geborduurd, daardoor krijgt het een extra laag. Ook hebben we er een stuk stof aan vast gestikt, waardoor het nu een jurk is."

Het gaat dus niet om tweedehandskleding die al gedragen is. Maar om restanten, bijvoorbeeld van niet-verkochte partijen. In Nederland wordt elk jaar 2 miljoen kilo kleding weggegooid.