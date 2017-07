Het Nederlandse Calibri brengt mogelijk de Pakistaanse premier ten val

Platgebeld door Pakistanen

Toch is er een kleine kans dat Calibri via illegale wegen op de computer van Sharif is beland. De Groot wordt intussen door beide kampen en de media in Pakistan platgebeld over het lettertype en de precieze datum waarop het klaar was. "Mijn secretaresse heeft intussen een Engelse tekst met wat feiten klaarliggen. Die geven we nu maar af."

Het is niet voor het eerst dat De Groot moet controleren of iets is getypt in het lettertype Calibri. "Ik ben al vaker benaderd over mensen die willen nagaan of iets wel echt Calibri is. De laatste keer was er iets met een erfenis in Amerika. Meestal mailen ze dan het testament. Soms is het een aantal keer gekopieerd en lijkt het lettertype op iets anders, maar ik zie altijd meteen of het Calibri is."