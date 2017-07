Politie onderzoekt discriminatie op sociale media rond slavernijherdenking

De Amsterdamse politie onderzoekt discriminerende of racistische opmerkingen op sociale media rond de tv-uitzending van de herdenking van de afschaffing van de slavernij.

De herdenking werd rechtstreeks uitgezonden bij de NOS en op AT5. Volgens politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg werden er naar aanleiding van die uitzending "fors grensoverschrijdende" comments geplaatst op sociale media. De NOS zond de herdenking ook uit op Facebook.

Uit de anonimiteit

"De opmerkingen waren discriminerend of zelfs racistisch", zegt Aalbersberg bij AT5. "Dit soort anonieme opmerkingen willen we uit de anonimiteit halen. Ook op internet ben je niet anoniem. Wij willen zo laten zien dat wij in onze stad geen racisme en discriminatie tolereren." Voorbeelden van de opmerkingen geeft hij niet. "Ik ga die opmerkingen niet herhalen."

De politie kreeg één aangifte van verschillende opmerkingen. "Ik verwacht nog meer aangiften. We maken er een dossier van en dat overhandigen we aan het Openbaar Ministerie. Samen gaan we dan kijken hoe strafbaar de opmerkingen zijn."

Keti Koti

De herdenking van de afschaffing van de slavernij vond plaats op 1 juli in het Oosterpark in Amsterdam. Sprekers waren onder meer de Zuid-Afrikaanse auteur Diana Ferrus, demissionair minister Stef Blok en de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim.

Aansluitend waren er muzikale optredens tijdens het Keti Koti-festival, waarmee het einde van de slavernij werd gevierd.