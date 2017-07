Buurtbewoners kopen villa om asielzoekers te weren

Bewoners van een villawijk in Den Helder hebben de komst van jonge vluchtelingen in hun wijk voorkomen door het beoogde pand zelf op te kopen. Dat melden bronnen aan de regionale omroep NH, de bewoners zelf willen er niets over zeggen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wilde in het huis zestien alleenstaande minderjarige vluchtelingen onderbrengen. Vlak voordat er een bijeenkomst voor bewoners over de huisvesting werd gehouden, bleek het pand al te zijn verkocht. De villa stond voor bijna zes ton te koop.

Volgens oppositiepartij Beter voor Den Helder had het allemaal niet zover gekomen als het COA beter met de villabewoners had gecommuniceerd. "Ik had als COA zijnde die dertig families uitgenodigd en gevraagd hoe ze erin stonden", aldus politicus Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder.

Volgens het COA hebben de villabewoners een brief gekregen met daarin het plan om het pand te kopen en de uitnodiging voor een bijeenkomst. Assorgia noemt dat een overvaltechniek waardoor mensen in opstand komen.