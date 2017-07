Veiligheid commando's niet zeker, oefeningen stilgelegd

Het Korps Commandotroepen gaat de rest van dit jaar niet meer op oefening omdat de veiligheid van de elitesoldaten niet gegarandeerd kan worden. Het ministerie van Defensie bevestigt berichtgeving daarover van RTL Nieuws.

Aanleiding voor het besluit is een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat drie weken geleden is gepresenteerd. Daarin staat dat de commandotroepen jarenlang schiettraining kregen onder gevaarlijke omstandigheden. Dat leidde in maart 2016 tot een fataal incident met een militair van 35.

Volgens RTL gaan de komende maanden zo'n zestig opleidingen voor commando's niet door. Het zou gaan om 'voortgezette opleidingen', zoals parachutespringen, duiken en omgaan met explosieven.

Defensie zegt dat de opschorting van trainingen geen gevolgen heeft voor de operationele inzetbaarheid van het Korps Commandotroepen.