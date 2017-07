De stemming van Vullings en Van Weezel: 'Laatste kans, anders crisis'

In de nieuwe aflevering van de podcast De Stemming van Vullings en Van Weezel van NOS Met Het Oog Op Morgen een analyse van de voortgang van de formatiegesprekken. "Alexander Pechtold klinkt wel heel erg moeizaam", zegt Vullings. "Deels is dat voor de bühne", denkt Van Weezel. "Als je steeds hebt geroepen dat je een coalitie met de ChristenUnie onwenselijk vindt, kun je nu niet ineens zeggen dat het geweldig gaat. Maar de onderwerpen die ze deze week behandelen, zijn ook echt ingewikkeld."

Waslijst aan moeilijke onderwerpen

Van Weezel heeft er nog steeds een hard hoofd in dat de formatie gaat lukken. "De verschillen tussen D66 en de ChristenUnie gaan veel verder dan alleen die wet 'voltooid leven'. Ik heb hun verkiezingsprogramma's deze week nog maar eens naast elkaar gelegd. Bij die zogenoemde 'immateriële thema's' is een waslijst aan onderwerpen waar ze radicaal anders over denken."

Van Weezel somt op: "Wel of niet experimenteren met embryo's, moet dat kunnen? Mogen huisartsen een abortuspil voorschrijven? ChristenUnie heeft juist in zijn programma gezet dat de grens voor abortus van 24 naar 18 weken moet. Dat gaat helemaal de andere kant op. Dan hebben we nog de zondagsrust. De weigerambtenaar zit de ChristenUnie nog steeds heel hoog. En over de donorwet en de wietwet denken ze ook totaal anders."

"Parkeren" kan niet

Het ligt volgens Vullings niet voor de hand om gevoelige onderwerpen te 'parkeren', zoals bij eerdere kabinetsformaties wel gebeurde. "Er ligt nu juist heel veel op tafel, ook omdat er door technologische vernieuwingen veel meer mogelijk is. Zoals op het gebied van embryo's. Niet alleen D66 maar ook de VVD wil vooruit op deze terreinen. Ik zie hier geen snelle oplossing voor, want de ChristenUnie wil eerder achteruit. Iemand uit de ChristenUnie-top zei deze week tegen mij: "Je kunt niet verwachten dat we van ons geloof afstappen."

Volgens Vullings zien de partijen deze gesprekken als een laatste kans op een meerderheidskabinet. "Die verantwoordelijkheid voelen ze. Als deze poging mislukt, hebben we een stevige crisis te pakken."