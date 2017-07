Muguruza na uurtje werk in Wimbledon-finale

Garbine Muguruza heeft zich voor de tweede keer in haar loopbaan geplaatst voor de finale van Wimbledon. De Spaanse won in een vloek en een zucht met 6-1, 6-1 van Magdaléna Rybáriková.

Rybáriková had dit jaar op gras alleen de halve finale in Nottingham verloren; de andere achttien grasduels won ze. De Slowaakse leek desondanks toch erg veel last van zenuwen te hebben. Zeker in het begin bewoog ze moeizaam en ze had niks in te brengen tegen Muguruza.

Revanche voor 2015

De Spaanse strooide met winners en had de winst na 64 minuten op zak. Muguruza kan daardoor zaterdag revanche nemen voor de verloren finale van 2015 toen Serena Williams haar de baas was.