Grote vraag naar vakantiewerkers laat lonen stijgen

Het uurloon voor vakantiekrachten ligt dit jaar een stuk hoger dan voorgaande jaren. Ook verdienen meisjes voor het eerst iets meer dan jongens, blijkt uit onderzoek van FNV Jong onder 400 jongeren tussen de 13 en 29 jaar oud.

Net als vorig jaar is bijna driekwart van de jongeren aan het werk in de zomer. Ze willen geld verdienen voor vakantie, studie en vaste lasten. De vakantiemedewerker verdient deze zomer gemiddeld 8,21 euro per uur. Vorig jaar was dat nog gemiddeld 6,91 euro.

Tekort

De afschaffing van het minimum jeugdloon per 1 juli is een van de oorzaken. "Het kan zijn dat sommige werkgevers hierop al hebben voorgesorteerd. Maar het tekort aan vakantiekrachten speelt zeker ook een rol", zegt Esther Crabbendam van FNV Jong. "Er staan ladingen vacatures open in de horeca, schoonmaak, entertainment en bij winkels. Dit gaat specifiek om vakantiekrachten."

Hogere lonen lossen het tekort aan vakantiemedewerkers niet op volgens uitzendbureau YoungCapital. Zij hebben hier eerder onderzoek naar gedaan. "Jongeren zijn op zoek naar een uitdagende baan die goed op hun cv staat. Het is belangrijk om jongeren de kans te bieden veel nieuwe dingen te leren, zodat ze zich kunnen ontwikkelen", zegt de woordvoerder van YoungCapital.

Vrouwen verdienen iets meer

In alle voorgaande jaren verdienden vrouwen significant minder dan mannen. Dat is dit jaar anders. Het gemiddelde uurloon van de vrouwen ligt 15 cent hoger dan dat van de mannen.

Vrouwen hebben meer zomerbaantjes in de zorg en detailhandel dan mannen. In de zorg en detailhandel is het uurloon gemiddeld 11,80 euro. De mannen werken vooral in de horeca, waar het gemiddelde uurloon van 9,70 euro lager ligt. Dat kan het inkomensverschil tussen de mannen en vrouwen verklaren.

Advies

De door FNV ondervraagde jongeren geven aan dat zij niet goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. Zo weet bijna de helft niet welk contract ze hebben en of ze doorbetaald worden bij ziekte. 30 procent van de jongeren weet niet dat je als vakantiekracht ook recht hebt op vakantiegeld.

"We adviseren jongeren hun contract goed te controleren. En om duidelijke afspraken te maken over aansprakelijkheid. Op dat gebied gaat het steeds vaker mis. Ook zien we dat werkgevers beloven het vakantiegeld later uit te betalen, maar dat vervolgens nooit meer doen", waarschuwt Esther Crabbendam van FNV Jong.