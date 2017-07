VN: miljarden mensen zonder schoon drinkwater

Ruim 2 miljard mensen hebben volgens de Verenigde Naties geen toegang tot schoon drinkwater. Het gaat vooral om inwoners van Afrika en Oceaniƫ. Zelfs bij scholen en klinieken is er soms geen schoon water beschikbaar, zegt de VN.

"Schoon water en hygiƫne thuis moeten geen voorrecht zijn voor de rijken of stedelingen", zegt directeur-generaal Tedros van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. "Alle landen zijn verplicht om ervoor te zorgen dat iedereen daar de beschikking over heeft."

Vervuild drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen zijn volgens de WHO erg gevaarlijk; elk jaar sterven er wereldwijd naar schatting ruim 360.000 kinderen onder de 5 aan diarree. Dat is meestal het gevolg van een ziekte die veroorzaakt is door vervuild drinkwater, zoals cholera, dysenterie, tyfus of hepatitis A.