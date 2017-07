Australische man krijgt teen aan zijn hand

Een Australische veehouder loopt nu rond met vier vingers en een teen aan zijn rechterhand.

De 20-jarige man verloor in april zijn duim door een aanvaring met een stier. Dat kwam doordat het dier zijn hand tegen een hek aansloeg.

Vervolgens onderging hij twee operaties waarin geprobeerd werd om zijn duim opnieuw te plaatsen, maar beide mislukten. Daarom kozen artsen ervoor om zijn grote teen te verplaatsen naar zijn hand. Na een operatie van acht uur was die ingreep geslaagd.

In eerste instantie stond de Australiër niet echt te springen aan de gedachte, vertelt hij aan BBC. Volgens de chirurg is het logisch dat mensen moeten wennen aan het idee, maar was het wel noodzakelijk om iets te doen. "Ook al heb je vier goede vingers, als je niets aan doet, verliest je hand bepaalde functies. En voor je voet is het geen probleem, die houdt zijn balans wel."

Het zal ongeveer een jaar duren voordat de man volledig is hersteld. Het ziekenhuis in Sydney zegt dat de ingreep zeldzaam is.