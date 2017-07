EU wil Polen dwingen om te stoppen met kappen van oerbos

De Europese Unie wil dat Polen per direct stopt met de houtkap in het Woud van Bialowieza en sleept het land voor de rechter. Ondanks herhaaldelijke protesten blijft Polen bomen kappen in het natuurgebied, dat op de Werelderfgoedlijst staat van VN-organisatie Unesco.

Het Woud van Bialowieza is een van de laatste stukken oerbos in Europa. Vorig jaar besloot de Poolse overheid de houtwinning in het gebied op te schroeven. Dat leidde tot scherpe kritiek van onder meer Unesco, EU-functionarissen en milieuactivisten.

De protesten brachten de conservatieve regering in Warschau niet op andere gedachten. Polen beweert dat het kappen nodig is in verband met een schorskeverplaag en ziet niets in bescherming van het bijzondere bos.

Zoveelste confrontatie

Volgens de Europese Commissie brengt de verdwijning van het oerbos verscheidene bedreigde diersoorten in gevaar. De Commissie wil dat het Europees Hof een gerechtelijk bevel uitvaardigt en op die manier Polen dwingt te stoppen met kappen.

Het is de zoveelste confrontatie tussen Brussel en Warschau. Gisteren hadden EU-functionarissen nog kritiek op een nieuwe Poolse wet, waardoor het parlement voortaan rechters kan benoemen.