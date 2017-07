Incassobureau dreigt wanbetaler met filmpje op Youtube

Incassobureau Straetus uit Flevoland dreigt wanbetalers en oplichters met het online zetten van beelden op YouTube. De directeur van het bureau spreekt op camera de wanbetaler aan op zijn schulden.

De mededeling is: binnen een maand betalen, anders gaan de beelden online. Directeur/eigenaar Loyd Hendriks gaat over tot dit "extra drukmiddel", als schuldenaren niet reageren op aanmaningen.

De branchevereniging van incassoverenigingen bezint zich op een reactie. De Autoriteit Persoonsgegevens vraagt zich af of bij de werkwijze van dit bureau wel sprake is van noodzaak om zo met privacy om te gaan. De Straetusholding is niet op de hoogte van deze praktijk.

Blurren

Volgens Hendriks is deze aanpak niet strafbaar. "We maken iemands gezicht onherkenbaar en blurren - zoals onze huisadvocaat heeft geadviseerd - iemands kenteken."

Deze methode heeft hij recent gebruikt voor vijf klanten die vorderingen hebben op een bepaald bedrijf. Dat zijn een installatiebureau, twee schildersbedrijven, een hovenier en een vijfde onderneming die elk duizenden euro's moeten krijgen.

"Zij staan voor 100 procent achter deze werkwijze. Ze hebben rechtszaken gevoerd om hun geld terug te krijgen; bij één van hen is het vonnis al twee jaar geleden uitgesproken."

De franchisenemer van de incassoketen bezweert dat hij alleen naar dit middel grijpt bij notoire oplichters/wanbetalers en bij bedrijven. In Flevoland zijn er volgens hem 40 van deze types, zegt hij tegen Omroep Flevoland.

Morgenochtend komt het eerste filmpje online.