20 jaar cel voor moordenaar van Russische oppositieleider Nemtsov

De man die in 2015 de belangrijkste politieke tegenstander van de Russische president Poetin doodschoot, is veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar. Tegen hem was levenslang geëist. Vier andere betrokkenen kregen celstraffen variërend van 11 tot 19 jaar.

De vijf mannen waren al schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord op Boris Nemtsov (55). De oppositieleider werd in 2015 doodgeschoten vlak bij het Kremlin. De veroordeelden zijn allemaal mannen uit Tsjetsjenië.

Hoofdverdachte was Zaoer Dadajev, een voormalig officier bij de veiligheidsdienst van de Tsjetsjeense leider Kadyrov. Hij zou de trekker hebben overgehaald. Ook zou Dadajev de vier andere betrokkenen meer dan 200.000 euro hebben beloofd als Nemtsov zou worden gedood.

Opdrachtgever onbekend

Nu de rechter de strafmaat heeft bepaald, is de zaak in principe gesloten. Tot onvrede van de nabestaanden van Nemtsov. Zij vinden dat er te weinig onderzoek is gedaan naar het motief. Ook zeggen ze dat nog steeds niet duidelijk is wie opdracht heeft gegeven voor de moord.