NAM en Groningers tegen gasbesluit: 'Niemand gebaat bij deze situatie'

Door de veiligheidsnormen voor gaswinning in korte tijd twee keer aan te passen, heeft de minister onduidelijkheid gecreëerd, vindt de NAM. "We zijn in een situatie beland waar niemand bij gebaat is", zegt directeur Gerald Schotman. Volgens hem wordt op dit moment een veilige hoeveelheid gas gewonnen.

Veel inwoners van Groningen zijn het daar niet mee eens. In de provincie leidde het gaswinningbesluit tot een storm van kritiek. De Groningers zijn juist van mening dat de veiligheidsnormen niet genoeg zijn verlaagd en vinden dat er onvoldoende wordt gehouden met het risico op bevingen.