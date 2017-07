Keeperstrio heeft één doel: het beste resultaat voor Oranje

Het is de schaduwzijde van hun vak, maar volgens beiden ook datgene wat 'keeper zijn' zo mooi maakt. Geurts: "Die verantwoordelijkheid is zo mooi. Het klinkt een beetje kinds, maar je bent de enige op het veld die de bal met z'n handen mag pakken, zo simpel is het. Het is net even die extra macht die je hebt."

Van Veenendaal: "Het is het gevoel dat je net een beetje extra invloed kunt hebben op het eindresultaat. Ik ben begonnen met keepen omdat ik in niet zo'n goed team speelde. We verloren alles en ik dacht: ik heb liever dat ik die ballen zelf doorlaat en de verantwoordelijkheid bij mezelf kan zoeken dan dat een ander het doet."