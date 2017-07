De sport van donderdag bij de NOS

Na twee relatief vlakke ritten is het weer flink klimmen geblazen in de Tour de France. De dertiende etappe over 214,5 kilometer voert naar de Pyreneeën en telt twee cols van de tweede, twee van de eerste en één van de buitencategorie.

Vooral de finale met een tweetrapsbeklimming van de Col de Peyresourde en de klim naar de finish in Peyragudes belooft spectaculair te worden.

Beelden van de etappe zijn vanaf 14.10 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en NPO Sport. Tien minuten eerder al begint Radio Tour de France op NPO Radio 1. En wil je helemaal niets missen: volg dan het blog op NOS.nl, dat de koers van de eerste tot en met de laatste meter op de voet zal volgen.

In het Sportjournaal is een korte samenvatting te zien en in het Tourjournaal komt de etappe nog eens ruimschoots aan bod. In De Avondetappe bliktDione de Graaff terug op alle verwikkelingen met journalist Edwin Winkels, oud-wielrenner Danny Nelissen en schrijver Kluun.