Juno stuurt foto's van Jupiter's 'grote rode vlek' naar aarde

De ruimtesonde Juno heeft voor het eerst foto's van de grote rode vlek op de planeet Jupiter naar aarde gestuurd. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft foto's van de missie naar buiten gebracht. Juno vloog maandag over het natuurfenomeen heen.

De grote rode vlek is een storm die al zeker driehonderd jaar actief is. De vlek is groot genoeg om vanaf aarde te zien met een telescoop. Het ruimtevaartvoertuig maakte in 1979 ook al een foto van de storm, maar die werd van een veel grotere afstand genomen dan Juno nu heeft gedaan.

NASA hoopt met de foto meer te weten te komen over de grote rode vlek. Zo is nog niet duidelijk waar de storm energie vandaan haalt, en wat de rode kleur veroorzaakt.