Nederlandse nazi-spion krijgt grafsteen in Cambridge

Een Nederlander die tijdens de Tweede Wereldoorlog spioneerde voor de nazi's krijgt 76 jaar na zijn dood een grafsteen met zijn naam op zijn tot nu toe anonieme graf in Engeland. Dat meldt de BBC.

De man noemde zich Willem ter Braak, maar zijn echte naam was Engelbertus Fukken. Aan het begin van de oorlog woonde hij in Engeland, waar hij spioneerde voor de Duitsers.

Stil gehouden

Hij pleegde zelfmoord in een schuilkelder in Cambridge. De geheime dienst MI5 was hem toen al op het spoor gekomen. De Britse autoriteiten wilden zijn dood en de begrafenis zo stil mogelijk houden.

Geruchten dat een spion een half jaar uit handen was gebleven van de politie en de geheime dienst konden ze op dat moment niet gebruiken. Het moreel van het Britse volk was aan het begin van de oorlog bijzonder laag, na een aantal belangrijke verliezen op nazi-Duitsland.

Graf nummer 154

Een plaatselijke begrafenisondernemer kreeg de opdracht om een plek te vinden waar Ter Braak kon worden begraven. Hij koos voor de begraafplaats in het dorpje Great Shelford in het graafschap Cambridgeshire. Daar kreeg de nazi-spion een anoniem graf met het nummer 154.

Bagagedepot

In 1999 werden documenten vrijgegeven waarin ook de begraafplaats van Ter Braak was opgenomen. Daaruit bleek dat de spion bij zijn dood onder meer een paspoort bij zich had, een aantal foto's, drie kranten en twee buskaarten.

In het bagagedepot op het station in Cambridge bleek ook nog een koffer van hem te liggen met daarin een radiozender.

Afsluiten

Volgens de beheerder van de begraafplaats wil zijn familie een streep onder het verhaal zetten, zonder de spion op te hemelen.

In overleg met de familie is besloten dat er een kleine plaquette op het graf komt met de inscriptie "Engelbertus Fukken - 28 VIII 1914 The Hague, 30/31 III 1941 Cambridge".