Verspreiding jodiumtabletten uitgesteld na brief veiligheidsregio

De verspreiding van jodiumtabletten onder mensen van 0 tot 40 rond kerncentrales wordt een maand uitgesteld. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten.

Dit gebeurt naar aanleiding van een brief van de Veiligheidsregio Zeeland aan minister Schippers, eerder deze week. De veiligheidsregio maakt zich zorgen over het ontbreken van goede voorlichting aan de bevolking rond de verstrekking van de tabletten.

Voorzitter Jan Lonink, ook burgemeester van Terneuzen, schrijft de minister: "Wij voorzien dat door het ontbreken van een publiek begrijpbare context, er grote onrust gaat ontstaan bij de distributie van jodium profylaxe. De veiligheid van kerncentrales zal wederom ter discussie komen en de onrust die er in sommige regio's hierover is, zal worden versterkt".

Actiegroepen

De tabletten, die op jongere leeftijd enige bescherming kunnen bieden tegen radioactiviteit, worden uitgedeeld aan mensen van onder de 40 in een straal van 10 tot 20 kilometer van een kerncentrale wonen. Dat geldt ook als die kerncentrale in Belgiƫ of Duitsland staat.

Burgemeester Lonink vreest een discussie die tegenstanders van kernenergie in de kaart speelt. "Niet in de laatste plaats is het voor actiegroepen de gelegenheid om de gevaren van nucleaire energie voor het voetlicht te brengen", schrijft hij. Namens de veiligheidsregio vraagt hij om een "verantwoorde communicatiestrategie in de context van nucleaire veiligheid in brede zin".

Voorlichting

Het ministerie van Volksgezondheid denkt nu dat de jodiumtabletten in de tweede week van oktober kunnen worden verspreid, in plaats van in september. Dan hebben alle regio's nog drie maanden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op onder meer de bijbehorende voorlichting, zo laat het ministerie aan de betrokken organisaties weten.