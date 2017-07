Boko Haram pleegt zelfmoordaanslagen op burgerwachten Nigeria

In Noordoost-Nigeria zijn zeker zeventien doden gevallen bij zelfmoordaanslagen door de terroristische Boko Haram-groepering. De vier aanslagplegers hadden het gemunt op leden van de burgerwacht bij Maiduguri, de stad waar Boko Haram zo'n acht jaar geleden werd opgericht. Bij de aanslagen zijn ook ruim twintig gewonden gevallen.

Volgens een van de leden van de burgerwacht sloop een tienermeisje met explosieven naar de post van de burgerwacht die opgebouwd was uit zandzakken. Daar blies ze zichzelf op.

Een andere aanslagpleger sloeg toe bij een nabijgelegen theestalletje waar leden van de burgerwacht een eetpauze namen. Te hulp geschoten burgers kwamen bij de daaropvolgende explosies om.

Gedrogeerd

Boko Haram zet steeds vaker meisjes en jonge vrouwen in om aanslagen te plegen op markten en controleposten. Volgens vrouwen die wisten te ontsnappen aan de terreurgroep worden gedrogeerde meisjes gedwongen om zelfmoordaanslagen te plegen.

Boko Haram strijdt voor de oprichting van een eigen islamistische staat in het noordoosten van Nigeria. In de afgelopen jaren zijn daarbij 20.000 mensen omgekomen en hebben zo'n 2,7 miljoen Nigerianen elders in het land een veilig heenkomen gezocht.