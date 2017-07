Robben houdt blessure over aan potje tennis

Arjen Robben is zijn vakantie niet ongeschonden doorgekomen. De 33-jarige aanvaller van Bayern München en het Nederlands elftal heeft bij een potje tennis een kuitblessure opgelopen.

De kampioen van Duitsland vertrekt zondag voor een trip naar China en Singapore, maar Robben blijft in München achter. De Groninger zal op het trainingscomplex van Bayern aan zijn herstel werken.

Het Nederlands elftal speelt op 31 augustus de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Drie dagen later neemt Oranje het op tegen Bulgarije. Het is nog niet bekend of die duels voor Robben in gevaar komen.