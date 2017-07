Overdekte mangrove bevalt hitsige vlinders iets te goed

Een van die verrassingen is dat de vlinders inmiddels onbekommerd aan het paren zijn geslagen: op de planten zitten eitjes en veel bladeren laten vraatsporen van rupsen zien. "Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar we weten nog niet zo goed hoe we dit moeten voorkomen."

Knagende reptielen

De leguanen, die ook vegetariƫrs zijn, mogen in elk geval nog niet naar binnen. Eerst moeten de planten wat robuuster zijn om het tempo van de knagende reptielen bij te kunnen houden.

Niet alleen voor de verzorgers is het allemaal nieuw, voor de dieren is het dat ook. "Twee zeekoeien die voorheen in de Bush verbleven, wonen nu hier. Het water in deze lagune is wat dieper dan wat ze gewend waren en dat vonden ze best eng. Eentje zat een tijd met z'n poten aan een boomstam vastgeklemd, maar nu zijn ze het hele bassin wel aan het verkennen."

En daar komen ze allerlei visjes tegen en een paartje rosse fluiteenden.