'Een kind van 13 dat niet buitenkomt... dat accepteren wij?'

Het personeel komt volgens haar alleen toe aan de basisverzorging. Zoals luiers verschonen, eten geven en wassen. Even naar buiten in de rolstoel of muziek luisteren - waar Meira door ontspant en minder huilt - zit er niet in.

"Thuis kwam ze elke dag even buiten", zegt de Angela. "De eerste maanden in de opvang was ik ernstig ziek en toen kwam het er helemaal niet van. Een kind van dertien dat niet buiten komt..."

Even zwijgt ze aan de telefoon.

"Dat zou je bij een gezond kind verwaarlozing of zelfs mishandeling noemen. En bij deze groep accepteren wij dit?"