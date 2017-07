Leerling-koks toch niet geslaagd door foutje school

Door een vergissing van hun school moeten tien leerlingen van het MBO College Hilversum opnieuw examen doen. De leerlingen dachten al een paar weken dat ze klaar waren, tot ze het slechte nieuws te horen kregen van hun school.

De tien volgen een koksopleiding en kookten drie weken geleden hun eindexamenmenu. Allemaal haalden ze het.

Afgelopen donderdag belde de school op om te zeggen dat ze toch niet geslaagd waren. De examencommissie was erachter gekomen dat de wet was veranderd sinds de leerlingen waren begonnen aan hun opleiding en zij daardoor nog niet aan alle eisen hadden voldaan.

September

Vroeger konden mbo-scholen zelf examens Nederlands afnemen. Dat is bij de leerlingen in Hilversum twee jaar geleden al gebeurd. Maar tegenwoordig gaat het om een landelijk examen, en dat hebben de leerlingen nog niet gemaakt. Daarom moeten ze het examen dat ze als schoolexamen al hebben gehaald, nu opnieuw maken.

Het eerste landelijke examen waaraan de leerlingen kunnen deelnemen, is pas in september. De leerlingen krijgen in aanloop daarnaartoe opfrislessen van het MBO College.

Leerlingen en docenten hebben teleurgesteld gereageerd op het nieuws. De school vindt het erg vervelend dat het zo is gelopen en biedt de leerlingen alle hulp waar mogelijk.