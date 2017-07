Chinese Nobelprijswinnaar in levensgevaar vanwege ademhalingsproblemen

De Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo verkeert in levensgevaar. Hij kampt met zware ademhalingsproblemen, zeggen de artsen die hem behandelen. De 61-jarige Liu ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in de Chinese stad Shenyang.

De dissident heeft terminale leverkanker en werd onlangs naar het ziekenhuis overgebracht vanuit een gevangenis in Peking. Daar diende hij een celstraf van 11 jaar uit wegens ondermijning van het staatsgezag. Ook in het ziekenhuis wordt hij bewaakt.

De patiƫnt werd afgelopen weekend bezocht door buitenlandse artsen. Die vroegen de autoriteiten om hem over te brengen naar Duitsland of de Verenigde Staten voor verdere behandeling. Dat verzoek werd afgewezen.

Nobelprijs

Liu kreeg in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn inspanningen als burgerrechtenactivist. De toekenning leidde tot een jarenlang diplomatiek conflict tussen Noorwegen en China.