'Gülen zou uitlevering aan Turkije accepteren en VS niet ontvluchten'

De Turkse islamitische geestelijke Fethullah Gülen verzet zich naar eigen zeggen niet tegen een uitlevering aan Turkije als de regering van president Trump in zou stemmen met het uitleveringsverzoek van Ankara. Volgens de Turkse president Erdogan is Gülen de leider van een terroristische beweging die achter de mislukte staatsgreep zit in Turkije, bijna een jaar geleden.

In een interview met persbureau Reuters herhaalt Gülen dat hij niets met de couppoging te maken heeft. "Ik heb nooit steun gegeven aan een coup. Elke verandering moet het gevolg zijn van een verkiezing. Het is belangrijk dat de democratie niet wordt beschadigd."

Gülen woont in ballingschap in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De Turkse regering heeft Washington gevraagd om hem uit te leveren, maar vooralsnog acht de VS de betrokkenheid van Gülen bij de staatsgreep niet bewezen.

Geruchten

De Turkse regering beschuldigde Gülen er in februari van dat hij naar Canada wilde vluchten om uitlevering te voorkomen. "Er is niets waar van die geruchten", zegt Gülen tegen Reuters. "Als de VS mij wil uitleveren, dan zal ik ook naar Turkije gaan."

Gülen ziet zich gesterkt door het vertrek van Trumps voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn. In maart werd bekend dat Flynn in 2016 lobbywerk heeft verricht voor de Turkse regering. Uit documenten bleek dat hij de Amerikaanse zakenrelaties met Turkije moest verbeteren, vooral door zich te richten op Gülen.

Herdenkingen

Deze week zijn er in Turkije, maar ook erbuiten, herdenkingen georganiseerd voor de couppoging die vorig jaar op 15 juli werd gedaan. Gisteravond kwamen zo'n 500 Turkse Nederlanders in Apeldoorn bijeen voor zo'n herdenking.

Het was de bedoeling dat de Turkse vicepremier Türkes er ook bij zou zijn, maar de Nederlandse regering stond niet toe dat hij kwam.