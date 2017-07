GroenLinks en ChristenUnie willen monument voor genocide Srebrenica

Tweede Kamerlid Bram van Ojik van GroenLinks zou het een goed idee vinden als Nederland een monument opricht voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica, in 1995. Dat zei hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Ook de ChristenUnie is voor zo'n monument.

De voormalige fractievoorzitter van GroenLinks, die in 1995 ook al in de Kamer zat, vertelde dat hij in Den Haag aanwezig was bij de herdenking van de genocide. Hij denkt dat het monument een belangrijk symbool is voor de nabestaanden van de duizenden moslimjongens en -mannen die zijn vermoord.

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde onlangs dat Nederland gedeeltelijk aansprakelijk is voor de dood van bijna 350 moslimmannen in Srebrenica. Volgens Van Ojik is de Nederlandse staat verplicht om gehoor te geven aan die uitspraak.

Lidmaatschap EU

"Als je het verdriet ziet van de mensen die op het plein stonden, dan is het nog alsof het gisteren gebeurd is", zei Van Ojik. "We moeten niet de fout maken om te denken: och, het is nu twintig jaar geleden." Nederland kan volgens hem met een monument laten zien dat het betrokken wil blijven. Als voorbeeld van politieke betrokkenheid noemt hij inspanningen om Bosnië ooit lid te laten worden van de EU.

Hoewel de enclave voor de massamoord onder bescherming stond van het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat, vindt Van Ojik dat het monument niet bedoeld is als beschuldigende vinger naar de Nederlandse militairen.

Zorgvuldiger

Het GroenLinks-Kamerlid heeft er wel een verklaring voor dat er de afgelopen 22 jaar geen monument is opgericht. "Ik denk dat het voor heel veel mensen pijnlijk is om ermee geconfronteerd te worden, zoals we het ook pijnlijk vinden om met andere zwarte bladzijden uit onze geschiedenis geconfronteerd te worden." Als voorbeeld daarvan noemt hij ook de politionele acties in Indonesië.

Van Ojik noemt Srebrenica ook voor politici een belangrijke les. "Soms kun je met de beste bedoelingen kiezen voor een oplossing. Maar je moet, nog beter dan we in het verleden hebben gedaan, goed afwegen welke risico's daarbij in het geding zijn." Hij denkt dat Nederland daar zorgvuldiger in is geworden na de gebeurtenissen in Srebrenica.