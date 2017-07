Bij een mogelijke schietpartij in Zaandam is een persoon gewond geraakt. Volgens de politie is hij of zij naar het ziekenhuis gebracht en niet levensbedreigend gewond.

Wat er is gebeurd is onduidelijk. De politie denkt dat het gaat om een ruzie tussen een groep van ongeveer vijf personen. Daarbij zijn volgens de politie mogelijk schoten gelost.

Er zijn twee mensen aangehouden. Wat hun rol was bij de ruzie is niet bekend.