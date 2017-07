'Aftapwet' nu ook door de Eerste Kamer

De inlichtingendiensten krijgen ruimere bevoegdheden om terrorisme te bestrijden. Na de Tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de "Aftapwet" van het kabinet. Volgens minister Plasterk zijn de huidige regels verouderd en moeten ze aan de tijd worden aangepast.

De nieuwe wet, die op 1 januari ingaat, geeft inlichtingendiensten AIVD en MIVD de mogelijkheid om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen. Het gaat in eerste instantie om het verzamelen van metadata: de inlichtingendiensten kunnen zien met wie iemand communiceert, waar hij is en welke websites hij bezoekt.

Mocht daaruit iets opvallends blijken, kan de inlichtingendienst besluiten om nader onderzoek te doen. Relevante gegevens mogen drie jaar worden bewaard.

Toezicht

Critici vinden dat de bevoegdheden te ver gaan en dat diensten te veel kunnen verzamelen; bovendien is volgens hen het toezicht niet sterk genoeg. Ook zetten sommigen vraagtekens bij de bewaartermijn.

De Tweede Kamer stemde in februari met een grote meerderheid in met het wetsvoorstel. Bij de stemming in de Eerste Kamer was uiteindelijk ook een ruime meerderheid van VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, 50PLUS en OSF voor.

SP, Partij voor de Dieren en D66 stemden tegen. Zij zijn bang dat de inbreuk op de privacy van burgers te groot is en vinden het toezicht op de inlichtingendiensten niet goed genoeg.