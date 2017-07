Sporting wil af van Castaignos, Douglas, Zeegelaar en Ruiz

Het zijn voormalig eredivisiespelers en zeker niet de minsten. Bryan Ruiz, Douglas, Luc Castaignos en Marvin Zeegelaar moeten vertrekken bij hun werkgever Sporting Clube de Portugal. Het viertal maakt geen deel uit van de plannen van trainer Jorge Jesus en gaat niet mee op trainingskamp naar Zwitserland.

De creatieve Costaricaan Ruiz en rots in de branding Douglas maakten indruk tijdens hun jaren bij FC Twente. De 29-jarige Douglas is sinds 2011 tevens in het bezit van een Nederlands paspoort. Ruiz stond afgelopen seizoen 23 keer in de basis en scoorde slechts twee keer. Douglas kwam tot exact twee competitiewedstrijden.

De 24-jarige Castaignos, opgeleid bij Feyenoord, moest het in het afgelopen seizoen stellen met zes invalbeurten. Na zijn transfer in 2011 naar Internazionale raakte zijn carrière in verval. Hij stond nog bij FC Twente en Eintracht Frankfurt onder contract.