Groen licht voor megakerk Yerseke

De bouw van een megakerk in Yerseke kan doorgaan. De gemeenteraad van Reimerswaal, waar Yerseke onder valt, stemde vanavond met tien stemmen tegen acht in met de komst van de kerk.

In de nieuwe kerk van de Gereformeerde Gemeente is plaats voor 2000 mensen, met een vijftig meter hoge spits en 350 parkeerplaatsen bij de kerk.

Spannende stemming

De plannen houden de gemoederen in het Zeeuwse dorp met 7000 inwoners al een tijd bezig. Vooraf had alleen de SGP duidelijk laten weten vóór de nieuwbouw te zijn. De SGP is met zeven zetels de grootste partij in de raad.

Door ziekte van een CDA-lid was er een even aantal raadsleden aanwezig, meldt Omroep Zeeland. De stemmen hadden dus kunnen staken, maar dat gebeurde niet. Wel was de verdeeldheid in het dorp terug te zien in de uitslag van de stemming.