Kiki (12) uit Almelo belandt na 'helse taxirit' in Duitsland

"De chauffeur heeft vooral over het stuur gehangen, druk in de weer met zijn telefoon en een insulinespuit. De bus is flink beschadigd, de instapbalk aan de zijkant heeft hij er helemaal afgejast. Het is een helse rit geweest", zei de moeder op Facebook.

Aangifte doen gaat niet, omdat de Duitse politie dan had moeten vaststellen dat de chauffeur niet handelingsbekwaam was - bijvoorbeeld door een test op alcohol en drugs. Dat is niet gebeurd.

Daarom zoekt de moeder van het meisje getuigen. "Zoals die man gereden heeft, dat moeten mensen hebben gezien. Als ik genoeg getuigen heb kan de politie niet om me heen, toch?"

Geen kwade bedoelingen

De Taxi Centrale Almelo zegt dat een huisarts heeft geconcludeerd dat er een medische verklaring is voor het gedrag van de chauffeur. "Hij had geen kwade bedoelingen." Het bedrijf heeft over aangifte nagedacht, maar denkt dat dat geen zin heeft.

De politie wil tegen RTV Oost nog niet reageren, maar zegt de zaak uit te zoeken.