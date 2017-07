Douglas Costa van Bayern naar Juventus

Juventus heeft Douglas Costa overgenomen van Bayern München. De Duitse topclub had de Braziliaanse international twee jaar geleden voor 30 miljoen euro weggeplukt bij Sjachtar Donetsk.

De razendsnelle Costa kon in München niet overtuigen. Hij speelde vijftig wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij acht doelpunten maakte. De vleugelspits had in München geduchte concurrentie van onder anderen Arjen Robben en Franck Ribéry.

Costa is na Mehdi Benatia de tweede speler die deze zomer wordt overgenomen van Bayern. Verdediger Benatia werd afgelopen jaar al gehuurd van de Duitsers en in mei definitief overgenomen.