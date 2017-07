Facebook komt wereldwijd met advertenties in Messenger

Facebook gaat wereldwijd advertenties tonen in zijn chatfunctie Messenger. Het bedrijf testte de advertenties al in Australiƫ en Thailand en gaat nu ook in de rest van de wereld advertenties tonen in zijn chat-app. Volgens Facebook verliep de test "veelbelovend".

Het techbedrijf begint waarschijnlijk voor het einde van het jaar met de wereldwijde introductie van de advertenties, maar dat betekent niet dat iedereen direct de advertenties gaat zien. "We beginnen langzaam", zegt een Facebook-directeur tegen de Amerikaanse techsite VentureBeat. Een datum voor Nederland is nog niet bekend.

Miljard gebruikers

De advertenties verschijnen in het startmenu van de app op de telefoon. Het gaat om gerichte advertenties op basis van de persoonlijke gegevens waarover Facebook beschikt.

Elke maand gebruiken meer dan een miljard mensen Messenger, zegt Facebook. Het concern bezit ook WhatsApp. Deze dienst werkt zonder advertenties.