Herdenkingsbijeenkomst mislukte staatsgreep Turkije begonnen

In theater Orpheus in Apeldoorn is de herdenking begonnen van de mislukte staatsgreep in Turkije. De organisatie rekende vooraf op zo'n 700 bezoekers.

Bij Orpheus is politie en marechaussee op de been, maar het is er rustig. Op de stoeltjes in de zaal hangen Turkse vlaggen, waarmee het publiek kan zwaaien. Op het podium staat ook een Nederlandse vlag.

Vicepremier

In eerste instantie zou de Turkse vicepremier Türkes een toespraak houden, maar hij mocht van de Nederlandse regering niet komen, omdat de Nederlandse ambassadeur in Turkije niet aan het werk kan. Turkije noemde het "typerend voor de Nederlandse democratie" dat de vicepremier niet welkom is.

De relatie tussen Nederland en Turkije verslechterde in maart toen het kabinet bezwaar maakte tegen de komst van twee Turkse ministers. Een minister mocht niet landen, een andere minister kwam met de auto uit Duitsland. Ook zij was niet welkom en moest omkeren. De ministers wilden in Nederland campagne voeren voor het referendum dat president Erdogan meer macht moest geven.