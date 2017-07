Verdachte van misbruik 7-jarig meisje aangehouden na dna-match

De politie heeft een man van 52 jaar uit Vlissingen aangehouden wegens misbruik van een meisje van 7 in Appingedam. Het misbruik was tien jaar geleden. De verdachte kwam in beeld nadat er bij een ander misdrijf overeenkomstig dna was aangetroffen.

In 2007 had de man volgens de politie het meisje in Appingedam met zijn auto aangereden. In plaats van het meisje te helpen, heeft hij het meisje misbruikt.

De politie heeft destijds sporen van het misdrijf opgeslagen in de landelijke dna-databank. De dader werd niet gevonden.

Begin deze maand bleek dat het dna dat was gevonden in de zedenzaak, overeenkwam met dat van een ander misdrijf. In die zaak kwam de man uit Vlissingen in beeld. Hij is vorige week aangehouden en blijft voorlopig vastzitten.

Het slachtoffer en haar familie zijn opgelucht dat er eindelijk een verdachte is aangehouden.