Gebruikt door IS als menselijk schild: we moesten mee, anders doodden ze ons

En IS mijnde hele straten zodat de bewoners niet zouden vluchten. 'Hasan': "Ze lagen aan weerszijden van de straat. De explosieven waren in theepotten verstopt onder de grond, zodat je niet wist waar ze precies lagen."

Velen vertellen dat vluchters standrechtelijk werden geëxecuteerd. 'Hazem' beschrijft dat hij tijdens zijn vlucht in zijn been werd geschoten door een sluipschutter van IS. Hij schuilde een uur in een verlaten gebouw. Toen hij terug naar huis ging, lagen er zo'n 75 buurtgenoten dood op straat. Ook zij hadden willen vluchten.

Onderduiken

Door het constante gevaar kozen sommige bewoners van de belegerde stad voor de onderduik. Zo ook 'Motasem' van 20. "Er zaten zeventien mensen in ons huis, onder wie vijf kinderen. We waren ondergedoken, omdat we bang waren dat IS ons zou verplaatsen naar een andere buurt. We konden geen water gebruiken, want dan hadden ze dat zien stromen."

Het moeilijkste was het om de kinderen stil te houden, vertelt hij. "We probeerden ze te vermaken en ze alles te geven wat ze wilden hebben. Maar we hadden bijna niets, dus dat was erg moeilijk."