Megakerk Yerseke: 'moet niet kunnen' of 'je bouwt hem voor 100 jaar'

Er is natuurlijk al een kerk van de Gereformeerde Gemeente in het dorp en die biedt plaats aan 1400 gelovigen. "Ze moeten kijken naar de bestaande locatie, om die te verbouwen", zegt Weststrate. "Maar ze hebben nu eenmaal hun zinnen hierop gezet. Waarom het dan zo groot moet zijn, daar begrijp ik niks van."

SGP-wethouder Jaap Sinke is voor de komst van de kerk en hij weet wél waarom het zo groot moet. Hij spreekt Weststrate tegen over de krimp van het aantal gelovigen. "De grootte heeft alles te maken met de Gereformeerde Gemeente, want die is al vele jaren aan het groeien in Yerseke. We hebben nu bijna 2400 leden", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.